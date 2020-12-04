Sahte dekontla 11 bin lira dolandırdılar: 4 gözaltı

Zonguldak’ta telefonunu satmak isteyen vatandaşı sahte dekont göstererek 11 bin 500 lira dolandırıp telefonunu alan zanlılar kayıplara karıştı. Polisin dedektif gibi iz sürdüğü olayda 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin araçlarından ise kılık değiştirmede kullanılan peruklar çıktı.

Edinilen bilgiye göre, internet üzerindeki bir alışveriş sitesinde cep telefonunu satılığa çıkaran B.B. (36) ile cep telefonunu satın almak için Manolya Park içerisinde buluşan şüpheliler telefon karşılığında 11 bin 500 lira ödeyeceklerini söyledi. Telefonu almak için anlaştıktan sonra ödemeyi EFT olarak yapacaklarını söyleyen şüpheliler, cep telefonlarında bulunan bir program aracılığı ile B.B.’nin göreceği şekilde kurgusal olarak EFT işlemi yapıp önceden hazırladıkları sahte dekontu gösterdi. Şüpheliler, “1520 dakika sonra para hesabınıza geçer” diyerek B.B.’nin yanından ayrıldı. İkna olan B.B. uzun süre beklemesine rağmen paranın hesabına geçmediğini anlayınca polise giderek şikayette bulundu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada şüphelilerin V.K (38), A.İ (29), A.S (19), F.Ç (18) isimli şahıslar olduğu, olaydan sonra Bartın’ın Amasra ilçesine gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin Amasra’da yakalanması sağlandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Zonguldak’a getirilen şüphelilerin aracında yapılan aramada farklı marka ve modellerde 9 adet ikinci el cep telefonu ile eşkâl değiştirmede kullanılan peruklar bulundu.

Ayrıca şüphelilerin benzer şekilde Sakarya, Bolu ve Karabük’te de 4 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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