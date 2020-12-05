Vakaların yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta sessizlik hakim Her gün binlerce kişinin gezdiği Gazipaşa Caddesi sesiz kaldı

Zonguldak'ta dün akşam itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 13 saat geride kaldı. Her gün binlerce kişinin gezdiği Gazipaşa Caddesi'nde ise sessizlik hakim oldu. Vakaların bir haftada yüzde 50 arttığı Zonguldak'ta polis ekipleri kontrol noktasındaki denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Dün akşam saat 21.00 itibariyle başlayan uygulamada ekipler gece boyu denetimlerini sürdürdü. Kentin simgesi olan Madenci Anıtı önünde bariyer koyan ekipler burada oluşturulan kontrol noktasında caddeye girmek isteyen araçları denetledi. İzin belgelerini inceledi. Kent merkezindeki sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan da görüntülendi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın son bir haftada vakaların yüzde 50 arttığını söylediği Zonguldak'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sessizlik hakim oldu. Her gün binlerce kişinin akın ettiği 627 adımlık Gazipaşa Caddesi ise adeta sessizliğe gömüldü. Kısıtlamadan muaf kişilerin bulunduğu Gazipaşa Caddesi'nde belediye temizlik ve fen işleri ekipleri çalışma yaptı. TOKİ ihalesiyle yapılan sahil düzenleme çalışması da kısıtlamaya rağmen devam etti. Şantiyede görevli işçiler kısıtlama süresince çalışmalarını sürdürdü.

Hafta sonu vatandaşların sabah kahvaltısı, yürüyüş ve çocuklarını eğlendirdiği Kozlu Sahil yolundaki park da temizlik görevlilerine kaldı. Araç ve vatandaş yoğunluğunun olduğu Miyazaki Parkı da boş kaldı.

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