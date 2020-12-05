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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralı bulduğu nadir görülen baykuşun tedavisini yapıyor

İHA

Yaralı bulduğu nadir görülen baykuşun tedavisini yapıyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Kuş fotoğrafçısı olan Ekrem Karaduman, evin asansör boşluğuna düşmesi sonucu yaralı halde bulduğu peçeli baykuşu tedavi altına aldı.
Yıllardır gönüllü kuş fotoğrafçılığı yapan ve Türkiye’nin bir çok bölgesini gezen Karaduman, dayısı Mustafa Özsoy ile birlikte evinin asansör boşluğunda sesleri fark etti. Karaduman, nesli tükenmek üzere yaralı ve bitkin olduğunu peçeli baykuşla karşılaştı. Karaduman, hemen Kdz. Ereğli deki Milli Parklar Müdürlüğü’nü arayarak baykuşun tedavisi konusunda bilgi aldıktan sonra ilk müdahaleyi yaptı. Karaduman, peçeli baykuşun uçarken bir yere çarpıp yaralandığını tahmin ettiğini belirterek, “Kendimi tanıttım ve yıllardır kuşlar üzerindeki çalışmalarından ve ilgimi anlattım. Onlarda bana güvendiğini ve yapmak gerekeceklerini izah ettiler. Bir gün evde bakabileceğini daha sonra doğaya bırakabileceğimi söylediler. Bende bu akşam evimde onu misafir etmeye karar verdim. Karnının aç olabileceğini düşündüm ve hemen markete gidip tavuk ciğeri aldım. Yemedi ama ben ona zorla yedirmeye çalıştım. Bir şeyler yedikten sonra kendine geldi. Kendimde aynı zamanda marangoz ustasıyım. Hemen dükkanımdan baykuşa özel tünek hazırladım. Çok sakin, sağduyulu ve zararsız bir hayvan. Ancak pençelerine dikkat etmek lazım. Şuan biraz uçabiliyor. Yarın akşam eğer kendini daha da iyi hissederse doğaya bırakmayı düşünüyorum. Milli Parklar personeli eğer uçamazsa getirmemi söylediler” dedi.
2012 yılından bu zamana kadar gönüllü kuş fotoğrafçısı olan Karaduman, Türkiye'de belgeli 448 kuş türünden 239'unu fotoğraflamayı başardı. Birçok kamplara ve organizasyonlara da katılan Karaduman aynı zamanda Trakus Anonim Kuşlarının üyesi. Karaduman, 40 kuş türünü de gözlemlemeyi başardı ve belgeledi.

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