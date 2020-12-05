Vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta sessizlik



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir haftada yüzde 50 vaka artışının yaşandığı şehirlerden biri olarak açıkladığı Zonguldak'ta kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar boşaldı.

Koronavirüs salgının başladığı ilk günlerden bugüne vaka sayılarıyla gündeme gelen 596 bin nüfuslu Zonguldak'ta vaka artışı devam ediyor. Geçen günlerde günlük vaka sayılarında 800'ü geçen Zonguldak hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada yüzde 50 vaka artışının yaşandığını söyledi. Yoğun bakımlarda ise doluluk oranını yüzde 77 olarak açıkladı. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar son günlerde denetimlerini daha da sıklaştırdı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kısıtlamayla birlikte güne başlayan halkın, alınan karara uyduğu görüldü. Cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezinde polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Araçlarda bulunan sürücülerin izinleri kontrol edildi.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-12-05 12:54:02



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