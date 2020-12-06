Asansör boşluğunda bulduğu baykuşa evinde baktı



Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),(DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde marangozluk yapan Ekrem Karaduman (50), asansör boşluğuna düşmüş baykuşu evinde besledikten sonra doğaya saldı.

Alaplı´da marangozluk yapan Ekrem Karaduman, önceki gün Bölücek köyünde yaşayan dayısını ziyaretinde asansör boşluğuna düşmüş bitkin halde peçeli baykuş buldu. Baykuşu evine götüren Karaduman, bakımını yaptı. Karaduman, temizlediği ve beslediği baykuşa özenle baktı. Evinin bir köşesine ağaç dallarıyla baykuş için yer de yapan Karaduman, kuşun kendisine gelmesinin ardından dün evinin bahçesinden doğaya bıraktı.

Ekrem Karaduman, bitkin şekilde bulduğu baykuşu evinde misafir ederek eski sağlığına kavuşturduğunu belirterek, "Aç kalmış nesli tehlikede olan peçeli baykuştu. Bu kuşu doğada görmek çok zordur. Bende aldım evime getirdim. Milli Parklar Müdürlüğü´nü aradım. Kuşun durumunu sordular. Bitkin halde olduğunu söyleyince bir gün benim bakmamı ve beslememi istediler. Eğer durumu kötüleşirse almaya gelebileceklerini söylediler. Bende misafir ettim. Karnının doyurdum. Onun için özel bir yer yaptım. Ertesi gün baykuş kendine geldi. Oğlum da kuşu çok sevdi. Ailece ona çok alışmıştık. Baykuş evin içinde sürekli uçmaya başlayınca oğlumla birlikte doğaya bıraktık" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2020-12-06 12:24:50



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