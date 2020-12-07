56 saatlik kısıtlama sona erdi, cadde ve sokaklar boş kaldı

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Zonguldak’ta korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz cuma günü saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'te sona erdi. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında alınan karar kapsamında 81 ilde uygulanan ve 4 Aralık Cuma günü 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibariyle sona erdi. 56 saat süren kısıtlamanın ardından Zonguldak kent meydanında cadde ve sokaklar boş kaldı.

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