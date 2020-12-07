Jandarma ekipleri 56 saatte 644 ihtiyacı karşıladı

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Zonguldak’ta 46 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlarımızdan gelen taleplere karşıladı.

Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak’ta 4 6 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 644 vatandaşın talebini yerine getirdi. İl Jandarma ekipleri İl genelinde 4 kişinin maaş, 183 kişinin hastane, 31 kişinin gıda, 28 kişinin ilaç, 298 kişinin bilgi talebi ve 104 vatandaşın diğer ihtiyaçları olmak üzere toplamda 644 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.

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