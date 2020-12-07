Jandarma ekipleri 56 saatte 644 ihtiyacı karşıladı

Zonguldak’ta 46 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlarımızdan gelen taleplere karşıladı.
Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak’ta 4 6 Aralık tarihleri arasında korona virüs salgını nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında toplam 644 vatandaşın talebini yerine getirdi. İl Jandarma ekipleri İl genelinde 4 kişinin maaş, 183 kişinin hastane, 31 kişinin gıda, 28 kişinin ilaç, 298 kişinin bilgi talebi ve 104 vatandaşın diğer ihtiyaçları olmak üzere toplamda 644 vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.