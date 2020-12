Zonguldak'ta üretilen kombi 40 ülkeye ihraç ediliyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'taki kombi fabrikası, ürettiği kombilerin yüzde 98'ini Çin, Rusya ve birçok Avrupa ülkesinin yer aldığı 40 ülkeye ihraç ediyor. Yılda 4 milyon dolar ihracat yapan firmanın yetkilisi İslam Gülay, "Yıllık 75 bin kapasitemiz var. Şu an 30 bin civarı üretim yapıyoruz ve yüzde 98'ini ihraç ediyoruz" dedi.

Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde 1993 yılında bin 500 metrekare alanda 40 çalışanla ısı sistemleri üretmeye başlayan firma, 2015 yılında kombi üretimine başladı. Üretimini 70 bin metrekarelik alanda 200'den fazla çalışana çıkaran firma, ürettiği kombileri Çin, Rusya ve Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu toplam 40 ülkeye ihraç etmeye başladı. Yılda ürettiği 30 bin kombinin yüzde 98'ini ihraç eden firma, ülke ekonomisine de yıllık 4 milyon dolarlık döviz girdisi sağlıyor.

BÖLGENİN KOMBİ ÜRETEREK İHRACAT YAPAN TEK FİRMASI

Firma yetkilisi İslam Gülay, kombi için üretilen parçaların yüzde 50'sini kendi imkanlarıyla ürettiklerini ve iç pazardan temin ettiklerini söyledi. Karadeniz bölgesinde kombi üreterek ihracat yapan tek firma olduklarını anlatan Gülay, "Kombi nitelikli bir ürün olduğu için yaklaşık 40 civarı bir ülkeye ihracatı yapılmaktadır. Çin başta olmak üzere İngiltere, Rusya ve İran gibi ülkeler ile Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Yıllık 75 bin kapasitemiz var. Şu an 30 bin civarı üretim yapıyoruz ve yüzde 98'ini ihraç ediyoruz. 27 bin adedi ihracata gidiyor. Kalan kısmı iç piyasada satılıyor. Bu tip sanayi üretimlerinde rekabet kolay değildir ancak kendi mühendis kadromuz ve kendi bünyemizde imal ettiğimiz ara parçaları ile dünyadaki malum büyük firmalar ile kombimiz rekabet edebilmektedir" dedi.

'ELEKTRİK ÜRETEN KOMBİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gülay, elektrik üreten kombi için ise Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını söyledi. Belli bir aşama kat ettikleri çalışmayla Türkiye'de elektrik üreten ilk kombiyi üreteceklerini ifade eden Gülay, şöyle konuştu:

"5 ile 10 yıllık süreçte bütün projelerde birlikte çalıştığımız uluslararası kurumlar var. 10 yıl içinde kombilerimizde jeneratör takviyesiyle her evde kombimizle evin elektrik ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz. Bununla ilgili Avrupa Birliği ile çalışmalar var. Belli bir yere gelmiş vaziyette. İnşallah Türkiye'de elektrik üreten kombiyi ilerleyen dönemde göreceksiniz, biz üreteceğiz." DHA-Ekonomi Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-12-08 08:11:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.