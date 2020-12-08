Uzmanlardan endişelendiren analiz, Türkiye'yi bekleyen tehlike 'kuraklık'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Geomatik Mühendisliği Bölümü araştırmacıları Dr. Nevin Betül Avşar ve Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu'nun 3 yıldır Gravite ve İklim Değişikliği Uydusu GRACE verilerine dayalı gerçekleştirdikleri analizlerde, zemin suyu bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığını gösteriyor. Bilim insanları bu durumdan en çok Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinin etkileneceğine dikkat çekiyor.

Bilimsel araştırmalar kuraklığın önümüzdeki yıllarda da giderek artacağına dikkat çekti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği araştırmacıları Dr. Nevin Betül Avşar ve Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu’nun 2017 yılında Gravite ve İklim Değişimi Uydusu GRACE verilerine dayalı gerçekleştirdikleri analizler, Türkiye genelinde Zemin Suyu Bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığına dikkat çekiyor. Çalışmaya göre bazı yıllarda dönemsel olarak artışlar olsa da uzun vadede su bütçesi; istikrarlı bir şekilde azalma eğilimi gösteriyor.



Kar yağışları ve karın yerde kalması su bütçesini etkileyecek

Elde edilen haritaya göre sorun Marmara, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde daha büyük olarak göze çarpıyor. Bilim insanları, su bütçesinin tekrar yükselişe geçebilmesinin kar yağışlarına ve yağan karın yerde kalma süresine bağlı olduğunu, ancak su bütçesinin azalmasının iklim değişikliği ile etkileşerek bir kısır döngü oluşturduğunu ifade ediyor. Süreci yavaşlatabilmek için, iklim değişimiyle uyumlu kapsamlı plana ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlar doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine ağırlık verilmesine ve su tasarrufuna dikkat çekti.

Su tasarrufunda ise gereksiz su kuyularının yanı sıra şehirlerarası yollarda dinlenme tesislerindeki araç yıama faaliyetlerinin de önemli miktarda tatlı su kaybına neden olduğu belirtildi.

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