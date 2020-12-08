Batı Karadeniz Pilot Bisiklet rotaları oluşturuluyor

Doğa sporlarını geliştirmek ve turizmi çeşitlendirmek, TR81 Batı Karadeniz Bölgesi (Zonguldak, Karabük ve Bartın) ve TR82 Kuzey Anadolu Bölgesinde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) altyapısı tamamen hazırlanmış bisiklet rotalarının oluşturulması amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile işbirliğinde Batı Karadeniz Pilot Bisiklet Rotalarının Oluşturulması çalışması yürütüldü.

Doğa temelli bireysel ve toplu spor organizasyonlarının artırılması ve sürekli yapılabilir duruma getirilmesi için Karabük, Bartın ve Kastamonu şehirleri arasında bir pilot çalışma alanı belirlenmiştir. Bu alanda yaklaşık olarak 1500 km asfaltstabilize ve 300 km toprakorman yollarından oluşan rotalar belirlenmiş ve kent merkezlerinde seçilen noktalarda bisikletli ulaşım oranlarının tespit edebilmek amacıyla taşıt türü tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Bisiklet sporu ve turizmi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki bölgenin de bisiklet konusundaki potansiyeli, belirlenen rotalarda yapılması gerekli fiziksel düzenlemeler, yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında önerilerin aktarıldığı çevrim içi farkındalık etkinliği bölgedeki kaymakamlıklar, üniversiteler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç’in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantı, saha çalışmasını gerçekleştiren ekibinin sunumu ile devam etti.

Sunumda; iki bölgede de yol bisikleti, dağ bisikleti, triathlon branşlarındaki kamp, aktivite ve yarışlar için altyapının hazırlanması, bisiklet ve sportif festivallerin sayılarının ve kalitelerinin artırılması, bölgenin bireysel ve kitlesel olarak tercih edilen bir turizm destinasyonu haline getirilerek, tüm bu faaliyetlerden tabana yayılan ekonomik çıktılar sağlanmasına yönelik gelişim stratejileri katılımcılar ile paylaşıldı.

Çalışma ile ilgili olarak sunum sonunda katılımcıların soruları yanıtlanıp geri bildirimleri ve katkıları da alındıktan sonra toplantı sonlandırıldı. Ajans tarafından oluşturulacak rapor ilerleyen haftalarda bakkakutuphane.org.tr üzerinden kamuoyuyla da paylaşılacak.

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