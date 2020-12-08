Alaplı’da şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Konak Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan öğrenilen Metin Baldız (74) kendisinden bir süredir haber alınmaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evindeki yatak odasında yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, KOAH hastası olduğu öğrenilen Metin Baldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastaneye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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