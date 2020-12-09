Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2´si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi´nde yaşayan aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Aile bireylerinden M.A., Y.G., B.A. ve S.A. gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, Ören Yenimahalle´de yaşayan Y.B. de aynı şikayetten hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-12-09 14:22:16



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