Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2´si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Yunuslu Köyü Çatalçam Mahallesi´nde yaşayan aile topladıkları mantarları akşam yemeğinde yedi. Aile bireylerinden M.A., Y.G., B.A. ve S.A. gece saatlerinde rahatsızlandı. İhbar üzerine köye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 4 kişi, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, Ören Yenimahalle´de yaşayan Y.B. de aynı şikayetten hastaneye başvurdu. Tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-12-09 14:22:16
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.