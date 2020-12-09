Başkan Posbıyık’tan İnsan Hakları Günü Mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Posbıyık’tan İnsan Hakları Günü Mesajı

İHA

Başkan Posbıyık’tan İnsan Hakları Günü Mesajı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık,10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Posbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi;
“Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edildiği gün olan Dünya İnsan hakları günü İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bütün insanlığın üzerinde birleştiği çok önemli temel bir metin ama bu bugün hala, pek çok ülkede ve ülkemizde, hedefler halinde kalmaya devam ediyor. İnsanlık, en temel insan haklarının hayata geçirilmesi konusunda bile henüz yolun çok başında Bugün, insanlık onurunun gerektirdiği, vazgeçilemez, devredilemez haklardan, özgürlükten, adaletten, dünya barışının temeli olan ilkelerden ısrarla söz edeceğimiz bir gün. İnsanlık vicdanı, hukuk rejimi, insanlık değerleri, eşitlik gibi kavramları yeniden vurgulayacağız. Bildirgenin en yaşamsal maddelerinden bazılarını hatırlayalım: Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Yaşamak, hürriyet ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır .Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insani, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından yararlanma hakkına sahiptir. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit edilmedikçe masum sayılır. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkına sahiptir. Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır ve sadece bu maddeleri hatırlamak bile alınacak ne kadar yol olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Her insan bu haklara doğduğu anda sahip olur. Bunlardan asla feragat edilemez ve hukukun güvencesi altında olması gerekir. Devletin birincil sorumluluğu bunları korumak, geliştirmektir. Kağıt üzerinde imzalanmış ve kabul edilmiş bu haklar ne yazık ki yeterince hayata aktarılmıyor. Sadece yasalardan değil, uygulamalardan kaynaklanan ciddi insan hakkı ihlalleri yaşandığını biliyoruz. Türkiye, sözleşmelerin imzalanması konusunda her zaman ön planda olmuştur. Fakat eğitimde, hukukta, adalet sisteminde, kültürel hayatımızda bunların hayata geçmesini, kağıt üzerinde kalmamasını istiyoruz. İnsan hakları için mücadele, insan olmanın bir gereğidir. Hepimiz bu mücadelede birleşelim. İnsan, haklarıyla insandır. Bu haklardan asla vazgeçmeyeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salgınla mücadele toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Salgınla mücadele toplantısı yapıldı
'Filyos Çalıştayı' değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 'Filyos Çalıştayı' değerlendirme toplantısı yapıldı
Öğretim elemanlarından ikinci patent
YEREL HABERLER Öğretim elemanlarından ikinci patent
Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik ...
Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Silahla yaralanan atmaca tedavi altına alındı
Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Devrek Belediyesinde toplu sözleşme imzalandı
'Kanuni' Karadeniz'de göreve hazır
YEREL HABERLER 'Kanuni' Karadeniz'de göreve hazır
Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sis manzaralı sabah güneşi
5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER 5 kişi akşam yedikleri mantardan zehirlendi
Alaplı’da şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Alaplı’da şüpheli ölüm: Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde intihar etti
YEREL HABERLER Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde intihar etti
Batı Karadeniz Pilot Bisiklet rotaları oluşturuluyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz Pilot Bisiklet rotaları oluşturuluyor
Belediye meclis üyesi koronavirüsten öldü, tören statta düzenlendi
YEREL HABERLER Belediye meclis üyesi koronavirüsten öldü, tören ...
Polis tek tek durdurup kontrol etti, kış lastiği takmayan sürücüler ceza yedi
YEREL HABERLER Polis tek tek durdurup kontrol etti, kış lastiği ...
Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Satranç alanına zarar veren gençler güvenlik ...
Tıp öğrencilerinden AIDS farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Tıp öğrencilerinden AIDS farkındalık etkinliği
Zonguldak'ta sipariş yoluyla paket hizmeti 10 ila 24 saatleri arasında yapılabilecek
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sipariş yoluyla paket hizmeti 10 ila 24 ...
Belediye Meclis Üyesi Covid 19’a yenik düştü
YEREL HABERLER Belediye Meclis Üyesi Covid 19’a yenik düştü
Prof. Dr. Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de risk daha büyük
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu'ndan 'kuraklık' uyarısı: Marmara, ...
Tekin’den ikametgah çağrısı, "Daha güçlü bir Alaplı için bu çağrıya kulak verin”
YEREL HABERLER Tekin’den ikametgah çağrısı, "Daha güçlü bir Alaplı ...
Uzmanlardan endişelendiren analiz, Türkiye'yi bekleyen tehlike 'kuraklık'
YEREL HABERLER Uzmanlardan endişelendiren analiz, Türkiye'yi ...
Pitbullu kavgayı polis biber gazıyla ayırmaya çalıştı Dehşet, kaçan pitbul 1 kişiyi elinden yaralarken, bir köpeği öldürüp iki köpek ve 1 kediyi de yaraladı
YEREL HABERLER Pitbullu kavgayı polis biber gazıyla ayırmaya ...
Zonguldak'ta üretilen kombi 40 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta üretilen kombi 40 ülkeye ihraç ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X