Devrek’te çıkan yangında 1 kişi öldü

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Devrek’in Yeşilöz köyünde Durmuş Kıyır’a (87) ait ahşap evde sebebi henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Devrek itfaiyesi ve Dirgine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları olay yerine kısa sürede intikal ederek yangını kontrol altına aldılar. Çıkan yangında dumandan zehirlenen ev sahibi Durmuş Kıyır olay yerinde hayatını kaybederken, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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