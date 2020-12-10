Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi (22), 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. (40) teslim oldu.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Çağla Çiçekçi, evine gelen eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Ö., Çiçekçi'yi bıçakladı. Vücuduna aldığı 10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Çiçekçi, özel hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Çiçekçi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ufuk Ö. ise ilçeye bağlı Kandili beldesindeki jandarma karakoluna teslim oldu. Ufuk Ö., jandarma ekiplerince polis ekiplerine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-12-10 13:04:19



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