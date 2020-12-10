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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Umumi Hıfzıssıhha meclisinden yeni kararlar

İHA

İl Umumi Hıfzıssıhha meclisinden yeni kararlar

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs nedeniyle yeni ek kararlar alındı.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi gereği Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs nedeniyle yeni ek kararları açıkladı. Karara göre Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmamasına ve olta balıkçılığı yapan kişiler arasında en üç metre mesafe bırakılması kararı alındı.
Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin aldığı kararlar şu şekilde; “Sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olan amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılmasına, Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına, Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine, Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulması, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına karar verildi. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine, İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 89 nolu Ara Kararı ile Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmaması ve belirtilen işyeri sahiplerine kısıtlama süresince alkollü içecek satamayacaklarına dair bilgilendirmenin yapılmasına, Sağlık, sanayi ve diğer mamullerin ihracat ve ithalatın öneminden kaynaklı sanayicinin hafta içi ve hafta sonu mesai işlemlerinin (uçak, gemi, tır) ikmal edilmesi nedeniyle gümrük müşavirleri, gümrük müşavir yardımcıları (izin belgelerini ibraz etmesi halinde), Gümrükleme Tüzel Şirketlerinde çalışan personelin (SGK belgesini ibraz etmesi halinde) İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 89 nolu Ara Kararının 5. Maddesinin Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler kapsamında değerlendirilmesine, İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 06.12.2020 tarih ve 90 nolu Ara Kararının 1. Maddesinde İlimizdeki COVID19 salgınının seyri dikkate alındığında yeni bir karar alıncaya kadar resmi ya da özel farketmeksizin anaokulu, anasınıfları, uygulama sınıfları ve kreşlerin 07.12.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine ara verilmişti. Ancak; bu kararın Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk kulüplerinde de uygulanmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/ işletmelere/ kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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