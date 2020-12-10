Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu(2)

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. adliyeye sevk edildi. Ufuk Ö.'nün emniyette verdiği ilk ifadesinde Çağla Çiçekçi ile konuşmak için yanına gittiğini, kendisinin alkollü olduğunu ve konuşmanın tartışmaya dönmesinin ardından bıçaklayarak evden çıktığını söylediği öğrenildi. Olayda elinden yaralandığı öğrenilen Ufuk Ö.'nün savcılıktaki sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-12-10 16:17:36



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