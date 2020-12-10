Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayan eski erkek arkadaşı teslim oldu (3)

TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Çağla Çiçekçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan eski erkek arkadaşı Ufuk Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-12-10 19:24:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.