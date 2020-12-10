Gazi ve babası koronavirüsten hayatını kaybetti

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, gazi İsmail Konak (43) ve babası Mustafa Konak (70), 7 gün arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ereğli ilçesinde yaşayan, terörle mücadele sırasında gazi olan İsmail Konak, geçen Kasım ayında koronavirüse yakalandı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören İsmail Konak, 3 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası İsmail Konak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde koronavirüs tedavisi gören babası Mustafa Konak ise bugün hayatını kaybetti. Mustafa Konak'ın yarın Kovid-19 tedbirleri alınarak oğlunun yanında toprağa verileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-12-10 22:08:27



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