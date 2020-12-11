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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bozkurt’tan yapılandırma çağrısı

İHA

Başkan Bozkurt’tan yapılandırma çağrısı

TBMM tarafından çıkarılan 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunun yürürlüğü girmesiyle birlikte yapılandırma sürecinin devam ettiğini belirten Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, belediyeye borcu olan mükelleflere çağrıda bulundu.
7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında belediyeye 31 Ağustos 2020 tarihinden önce borcu olan tüm mükelleflerin bu kanundan yararlanmasını isteyen Başkan Bozkurt, son başvuru tarihinin de 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlattı.
Başkan Bozkurt, yapılandırma yasasıyla birçok konuda vatandaşların ödemede rahatlayacağını belirterek, “Son çıkarılan vergi ve borçların yapılandırılmasını içeren 7256 Sayılı Kanunla belediyelere olan borçlar da yapılandırma kapsamı içindedir. Bu nedenle Devrek’te kurumumuza borcu olan vatandaşlarımızı borçlarını yapılandırma için bekliyoruz. Yapılandırma faizlerin önemli bir kısmının silinmesini içerdiği gibi taksitlendirmeye de olanak sağlıyor. Bu yasadan vatandaşlarımızın yararlanmalarını istiyoruz” diye konuştu.
Söz konusu bu kanunla vatandaşlar, belediyelere olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, su borçları, kira borçları, idari para cezaları, kanun kapsamındaki diğer vergi ve harçlar, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları, zam ve faizleri de yapılandırabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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