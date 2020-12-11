Polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin aşısından ilk sonuç!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ta polis ekipleri kent genelinde haftasonu kısıtlamasına saatler kala uygulamalarına devam ediyor.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin belirli noktalarında ve giriş çıkışlarında denetim yapan ekipler kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygularken korona virüs tedbirlerine karşı da sık sık uyarılar da bulundu.

Uygulama çerçevesinde, durdurulan sürücülerin evrakları ve korona virüs tedbirleri denetlendi. Ekipler şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara HES kodu listesi kontrolü, maske, sosyal mesafe ve dezenfektan denetimi gerçekleştirdi.

Vatandaşlar polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu uygulamalardan dolayı memnun olduklarını dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.