Ağaçlar renkli el örgüleriyle süslendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin öncülüğünde bir araya gelen kadınlar rengarenk ördükleri motifleri bir araya getirerek ağaçları süsledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi ile Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin öncülüğünde bir araya gelen bir grup Ereğlili kadın, şehri güzelleştirmek için harekete geçti. Tek tek ellerinde ördükleri rengarenk motifleri bir araya getirerek ağaçları süslediler. İlk olarak şehir merkezindeki pazar yerinin girişindeki ıhlamur ağaçları seçildi. Üç ağacın çevresi motiflerle bezenirken, pazar yerindeki kasapların önünde adeta bir bayram coşkusu yaşandı. Esnaf da çalışmalara ortak oldu. Kimi ipleri hazırladı, kimi asılmasına yardım etti. Herkesin maskesi vardı, mesafeye dikkat edildi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın eşi Neriman Posbıyık da çalışmalara destek verdi ve kadınlara çağrıda bulundu. Posbıyık, “Gelin sizler de destek olun. Şehrimizi beraber güzelleştirelim. Bu çalışmalara yeni ağaçları ekleyelim. Salgının oluşturduğu sıkıntılı günlerden herkes çok etkilendi. Küçük dokunuşlar bile fark yaratıyor, hayatı güzelleştiriyor. Katkısı olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Posbıyık, bu çalışmanın geçtiğimiz yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde oluşturulan kadın platformunun etkinliklerinin bir parçası olarak gündeme geldiği ama salgın nedeniyle ertelendiği bilgisini verdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Meclis Üyesi Yaşare Aydın da gün boyu çalışmaları destekleyerek; “Kadın elinin değdiği yer güzelleşiyor. Burada Ereğli’yi daha da güzelleştirmek için hep birlikte çaba gösteriyoruz” diye konuştu. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hayriye Çetin, büyük bir keyifle bu çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, yalnızca Kadın Meclisi üyelerinin değil, Ereğli’den pek çok kadının ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin burada emeği olduğunu söyledi. Çetin “Bu yoldan geçerken pek çok kadın kendisinden bir parça görecek. Herkesin büyük katkısı ve emeği var” dedi.

Çalışmanın tamamlanması ardından esnafla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

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