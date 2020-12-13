Zonguldak Kömürspor - Sarıyer: 0-0

ZONGULDAK, (DHA) -
STAT: Devrek
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Barış Çiçeksoylu (xx), Çetin Öncel (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)Ali Fırat (xx), Aykut Emre (x), Berkan (xx), Emre (xx), Hüseyin (x), İhsan (x) (Dk. 74 Oktay x), İlker (xx), Neşet (x) (Dk. 82 Ahmet Hakan), Ramazan (xx), Sinan Uzun (x) (Dk. 90 Yılmaz)
SARIYER: Ali (xx)Hüsnü (xx), Nuri (xx), Mehmet (xx), Oğuz (xx), Mahmut (x) (Dk.71 Barış x), Bertul (x) (Dk.79 Adem x), Savaş (x), Okan (x), Ömer (xx), İlyas (x) (Dk. 86 Bertuğ)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Ali Fırat, Berkan (Zonguldak Kömürspor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Aykut Emre (Zonguldak Kömürspor)
Misli.com 2´nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOAĞAN
2020-12-13 17:43:44
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