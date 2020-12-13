Simit fırınında çalışan işçi dumandan zehirlendi

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde çalıştığı simit fırınında dumandan zehirlenen işçi hastanede tedaviye alındı.

Olay, Bağlık Mahallesi'nde faaliyet gösteren simit fırınında meydana geldi. Fırında işçi olarak çalışan Hakim D.(34), yoğun dumandan zehirlendi. Bir anda yere yığılan işçiyi gören mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hakim D. özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Hakim D., Ankara'ya sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-12-13 17:56:14



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