Başkan Bozkurt, kampüs çalışmalarının başladığını açıkladı

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Ereğli Eğitim Kampüsü alanında hafriyat çalışmalarının başladığını belirterek, yeni fakülte binalarının yapımına başlanması içinde gerekli girişimleri sürdüreceklerini açıkladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt'un göreve gelir gelmez üzerinde titizlikle durduğu konuların başında gelen 'Üniversite Kampüsü' ile ilgili zemin düzenleme ve hafriyat çalışmaları başladı. Eski Devlet Hastanesi arazisi üzerinde başlayan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bozkurt, "İlçe halkı olarak büyük bir umutla beklediğimiz Kampüs çalışmalarımıza Allah'ın izniyle başladık. Öncelikle bu sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Saadet Oruç Hanımefendiye, Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu’na, Milletvekillerimiz Polat Türkmen’e, Ahmet Çolakoğlu’na, Hamdi Uçar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Temennimiz, zemin düzenleme ve hafriyat çalışmalarının bir an önce tamamlanarak fakülte binalarının yükselmeye başlaması yönündedir. Çalışmaların süratli bir şekilde ilerlemesi ve ilçemize çeşitli branşlarda Fakülteler kazandırarak üniversite öğrencisi sayımızı arttırmak adına gerek Ankara gerekse Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü bazında girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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