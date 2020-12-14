Kontrolden çıkan kamyon okul bahçesine uçtu

'Sizce kim bu bebek?'

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Zonguldak’ta kontrolden çıkan kum yüklü kamyon okulun bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnağzı Mahallesi TOKİ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametinden Çatalağzı istikametine giden 67 ABT 318 plakalı kum yüklü kamyon rampadan çıkarken kayarak okulun bahçesine uçtu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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