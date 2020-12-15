Zonguldak'taki maden ocaklarında 6 yılda 68 işçi yaşamını yitirdi



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'taki madenlerde, son 6 yılda meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 68 işçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından bulunan taşkömürü, 172 yıl önce vurulan ilk kazmayla çıkarılmaya başlandı. Türkiye´nin sanayi kurulumunda da önemli yer tutan taşkömürü, kentte Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocaklarının yanı sıra özel firmalara ait maden ocaklarında da üretiliyor. Aralık ayı itibariyle TTK'da 7 bin 900 işçi çalışırken, özel maden şirketlerinde çalışan maden işçileriyle birlikte bu sayı 12 binleri buluyor. Ancak kentte ruhsatsız olarak açılan kaçak ocaklarda da üretim yapılıyor. Resmi olmayan rakamlara göre, kaçak ocaklarda bini aşkın madenci günlük 100 ile 200 lira yevmiye karşılığında çalışıyor.

1 YILDA 450 TON KAÇAK KÖMÜR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma, polis, TTK, Orman Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkilileri, kaçak ocaklara yönelik sık sık denetimler yapıyor. Denetimlerde tespit edilen kaçak ocaklar mühürleniyor veya imha ediliyor. Son 1 yılda kaçak ocaklardan üretildiği tespit edilen 450 ton kaçak kömür, İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edildi.

SON 6 YILDA 68 MADENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Maden ocaklarında, 20142020 Aralık ayı başına kadar meydana gelen göçük, patlama, zehirlenme gibi iş kazalarında 68 maden işçisi yaşamını yitirdi. İşçilerin 31'i özel maden şirketlerinde, 25'i kaçak işletilen ocaklarda, 12'si ise TTK'ya ait maden ocaklarında hayatını kaybetti. Patlatılarak, mühürlenen kaçak kömür ocaklarının çoğunun, daha sonra tekrar üretime açılması dikkat çekiyor. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ocak ayında meydana gelen olayda, 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak çalıştırılan kömür ocağında, Murat Ovaz (41) ve Sebahattin Kalaycıoğlu (47) hayatını kaybetmişti.

YEŞİL: CAN GÜVENLİĞİ KURALLAR ARTTIRILARAK SAĞLANMALI

Genel Maden İşleri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin alın terleriyle yer üstüne çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılan taşkömürü için birçok mesai arkadaşının kazalarda hayatlarını kaybettiğini söyledi. TTK ve özel ocaklara ait maden ocaklarının çeşitli kurumlarca denetlendiğini ifade eden Yeşil, "Son 6 yılda kentimizdeki maden ocaklarında 68 vefat olmuştur. TTK´ya bakıldığında tarihinde çok acılar yaşamış bir kurumdur. Bununla beraber işçi sağlığı ve iş güvenliği anlamında büyük yatırımlar yapmış gözde kuruluşlardan bir tanesidir. TTK için Türkiye´nin bir madencilik okulu diyebilirsiniz. TTK, kendi verdiği rödevanslı sahaları da iş güvenliği anlamında bizzat denetlemektedir. Daha sıkı önlemlerle arkadaşlarımızın can güvenliği kuralları artırılarak sağlanmalıdır." dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2020-12-15 08:26:44



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