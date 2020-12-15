Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi

'Sizce kim bu bebek?'

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Zonguldakİstanbul karayolunun Ereğli kesiminde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarıyla yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri de denize açılamadı.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-12-15 10:57:19



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