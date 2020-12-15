Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Zonguldak’ta 2020 yılının Kasım ayında 467 konut satışı yapıldı.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Kasım ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, Zonguldak’ta Kasım ayında 467 konut satıldı. Kasım ayında satılan 467 konuttan 184’ü ilk satış, 283’ü ise ikinci el satışı olarak gerçekleştirildi. Öte yandan Karabük’te 2020 Kasım ayında 216 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 315 konut satılırken Bartın’da 2020 Kasım ayında 104 adedi ikinci el satış olmak üzere toplamda 160 konut satıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.