Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü.

Zonguldak’ta soğuk ve yağışlı hava beraberinde sisi de getirdi. Zonguldak Ereğli Karayolu ve kent merkezinde sis etkili olurken görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kenti kaplayan sis nedeniyle belirli noktalarda trafik ekipleri ulaşımda aksamaya neden olmamak için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı.

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