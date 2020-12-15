Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

İHA

Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü

Zonguldak’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini 2 metreye kadar düşürdü.
Zonguldak’ta soğuk ve yağışlı hava beraberinde sisi de getirdi. Zonguldak Ereğli Karayolu ve kent merkezinde sis etkili olurken görüş mesafesi 2 metreye kadar düştü. Sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kenti kaplayan sis nedeniyle belirli noktalarda trafik ekipleri ulaşımda aksamaya neden olmamak için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda sık sık uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zonguldak’ta Kasım ayında 467 konut satıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Kasım ayında 467 konut satıldı
Başkan Bozkurt’tan vatandaşlara ikametgah çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan vatandaşlara ikametgah çağrısı
Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi
Maden ocağında göçük: 1 yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 1 yaralı
Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı
Zonguldak'taki maden ocaklarında 6 yılda 68 işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Zonguldak'taki maden ocaklarında 6 yılda 68 işçi ...
Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon okul bahçesine uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon okul bahçesine uçtu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyon okul bahçesine uçtu
Aynı yerde iki ayrı kaza
YEREL HABERLER Aynı yerde iki ayrı kaza
Başkan Bozkurt, kampüs çalışmalarının başladığını açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt, kampüs çalışmalarının başladığını ...
Kısıtlama sonrası amatör balıkçılar sahile akın etti
YEREL HABERLER Kısıtlama sonrası amatör balıkçılar sahile akın etti
Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan çıktı
YEREL HABERLER Eski sevgilinin bıçakladığı Çağla, yoğun bakımdan ...
Yeni PTT binası hizmete girdi
YEREL HABERLER Yeni PTT binası hizmete girdi
Vatandaşlar kısıtlamada en çok hastaneye gitme talebinde bulundu
YEREL HABERLER Vatandaşlar kısıtlamada en çok hastaneye gitme ...
Kısıtlamayı ihlal edenlere 16 bin 86 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edenlere 16 bin 86 lira ceza
Arslan’ın ismi konferans salonuna verildi
YEREL HABERLER Arslan’ın ismi konferans salonuna verildi
Simit fırınında çalışan işçi dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Simit fırınında çalışan işçi dumandan zehirlendi
Zonguldak Kömürspor - Sarıyer: 0-0
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor - Sarıyer: 0-0
TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 0 - Sarıyer: 0
Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını
YEREL HABERLER Ereğli'de sokağa çıkma kısıtlamasında kumar baskını
GMİS eski başkanı, anne ve babasını koronavirüsten kaybetti
YEREL HABERLER GMİS eski başkanı, anne ve babasını koronavirüsten ...
Yasak ırk köpekleri satmaya çalışan kişiye 38 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yasak ırk köpekleri satmaya çalışan kişiye 38 bin ...
Genç gönüllüler sahada
YEREL HABERLER Genç gönüllüler sahada
Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak
YEREL HABERLER Atıl vaziyetteki lavuar alanı projeyle hayat bulacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X