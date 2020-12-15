Narkotik ekiplerinden 10 günde 18 uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı Zonguldak Emniyeti uyuşturucu ile mücadelede hız kesmiyor

'Sizce kim bu bebek?'

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Zonguldak’ta 10 günde 18 ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 31 kişiden 3’ü tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadelede operasyonlarını aralıksız sürdüren Zonguldak Emniyeti, 212 Aralık tarihleri arasında il genelinde 18 ayrı operasyonda 31 kişiyi gözaltına aldı.

302 gram Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde, suçtan elde edilen 5 bin 770 TL para, 2 adet silah ve 49 adet fişeğin ele geçirildiği operasyonlarda gözaltına alınan şahıslardan C.E (21), B.T (23), D.K (19), M.İ (42), T.M (23) adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen E.A (31), Ü.Y (38) ve E.G (36) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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