Otomobil alev alev yandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği park halindeki otomobil aniden alev alarak yandı.
Olay saat 20.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Kayalık Sokak'ta meydana geldi. Selahattin Malak, park halindeki 67 UE 099 plakalı otomobilini çalıştırmak istediği sırada motor kısmından dumanlar yükseldi. Kısa sürede alev alan motordaki yangını fark eden Malak, araçtan inerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Söndürülen otomobil kullanılmaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE
2020-12-15 22:06:21
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