Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, kahvehaneye çevrilen iş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 12 kişi ve iş yeri sahibine 13 bin 980 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki iş yerinin ruhsatsız kahvehaneye dönüştürüldüğü ihbarını aldı. Gece saatlerinde düzenlenen baskında, 12 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, kağıt oyunu oynadıkları tespit edildi. 12 kişi ile iş yeri sahibine toplam 13 bin 980 lira ceza kesildi. İş yeri, tutulan tutanağın ardından mühürlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2020-12-16 13:18:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.