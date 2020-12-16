AK Parti’den Kdz. Ereğli TSO’nun çağrısına tam destek

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ilçe halkına yapılan ‘Esnafına Sahip Çık, Alışverişini Yerel Esnaftan Yap’ çağrısına, teşkilat olarak tam destek verdiklerini açıkladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, TSO’nun çağrısının oldukça anlamlı olduğunu ifade ederek, bu çağrıya kulak verilmesi gerektiğini söyledi.

Bozkurt, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Öncelikle, özellikle bu pandemi sürecinde yerel esnafımıza sahip çıkılması anlamında oldukça önemli bir çağrıda bulunan Ticaret ve Sanayi Odamızı tebrik ediyor; AK Parti İlçe Teşkilatı olarak bu çağrılarını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak hem vergimizi vermiş hem de paramızın ilçemizde kalmasını sağlamış oluruz. Böylelikle yine ilçemiz kazanmış olur. Bu nedenle, Ticaret Odamızın ‘Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık’ çağrısını yerinde buluyor ve destekliyoruz. Değerli ilçe halkımızın da özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bu çağrıya kayıtsız kalmayacağına inanıyor; yerel esnafımıza sahip çıkma olgusunun ilçemizde yerleşmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle, tüm esnafımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum.”

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