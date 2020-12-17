Pandemide minik yürekler kitapla ısınacak

Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, İstanbul'daki bir hayırsever tarafında bağışlanan 10 bin adet çocuk hikaye kitabının miniklere dağıtılacağını aktardı.

Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu, 10 bin adet çocuk hikaye kitabının il genelindeki çocuklara dağıtılması görevini üstlendiklerini ifade etti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kitapları il genelindeki çocuklara ulaştıracaklarını belirten Çiloğlu, şöyle dedi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ili kömür kent Zonguldak’ta, Koronavirüs (COVID19) salgını dolayısıyla pandemide minik yüreklerin kitaplarla ısınacak olmasına vesile olacağımız için mutluluk duyuyoruz. İstanbul’da hayırsever bir iş insanı dostum tarafından bağışlanan yaklaşık 10 bin adet çocuk hikaye kitabının, Zonguldak’ın il genelinde çocuklara dağıtılması ulvi görevini üstlenmiş bulunmaktayız Sosyal sorumluluk projesi kapsaminda kitapları il genelinde ki çocuklara ulaştıracak olmaktan derneğimiz adına mutluluk duyuyoruz. 53 ayrı hikayeden oluşan kitapların incelenmesi için bir setini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdik. Müdürlüğün bünyesinde oluşturduğu komisyon, incelemelerini tamamlayarak kitapların dağıtılabileceğine yönelik olumlu karar verdi. Kitapların dağıtımını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticilerine de sorumluluk alanlarındaki ailelerinin çocuklarına dağıtılmak üzere bağışlayacağız. Koronavirüs (COVID19) salgını dolayısıyla yılbaşı günü alınan kararlarla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den, 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, pandemiden dolayı evlerinden dışarıya çıkamayacak çocukların da biraz olsun bilgisayar ortamından uzaklaşabileceğini ve dağıtılacak kitaplarla da okuma alışkanlıklarına katkı sağlanacağını umuyoruz. Pandemide, minik yüreklerin kitaplarla ısınmasına vesile olmayı umut ediyoruz."

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