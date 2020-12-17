Pandemide minik yürekler kitapla ısınacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide minik yürekler kitapla ısınacak

İHA

Pandemide minik yürekler kitapla ısınacak

Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, İstanbul'daki bir hayırsever tarafında bağışlanan 10 bin adet çocuk hikaye kitabının miniklere dağıtılacağını aktardı.
Dernek Başkanı Savaş Çiloğlu, 10 bin adet çocuk hikaye kitabının il genelindeki çocuklara dağıtılması görevini üstlendiklerini ifade etti. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında kitapları il genelindeki çocuklara ulaştıracaklarını belirten Çiloğlu, şöyle dedi:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ili kömür kent Zonguldak’ta, Koronavirüs (COVID19) salgını dolayısıyla pandemide minik yüreklerin kitaplarla ısınacak olmasına vesile olacağımız için mutluluk duyuyoruz. İstanbul’da hayırsever bir iş insanı dostum tarafından bağışlanan yaklaşık 10 bin adet çocuk hikaye kitabının, Zonguldak’ın il genelinde çocuklara dağıtılması ulvi görevini üstlenmiş bulunmaktayız Sosyal sorumluluk projesi kapsaminda kitapları il genelinde ki çocuklara ulaştıracak olmaktan derneğimiz adına mutluluk duyuyoruz. 53 ayrı hikayeden oluşan kitapların incelenmesi için bir setini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdik. Müdürlüğün bünyesinde oluşturduğu komisyon, incelemelerini tamamlayarak kitapların dağıtılabileceğine yönelik olumlu karar verdi. Kitapların dağıtımını, İl Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların yöneticilerine de sorumluluk alanlarındaki ailelerinin çocuklarına dağıtılmak üzere bağışlayacağız. Koronavirüs (COVID19) salgını dolayısıyla yılbaşı günü alınan kararlarla 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den, 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, pandemiden dolayı evlerinden dışarıya çıkamayacak çocukların da biraz olsun bilgisayar ortamından uzaklaşabileceğini ve dağıtılacak kitaplarla da okuma alışkanlıklarına katkı sağlanacağını umuyoruz. Pandemide, minik yüreklerin kitaplarla ısınmasına vesile olmayı umut ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

eTwinning ödüllerini Tosun'un elinden aldılar
YEREL HABERLER eTwinning ödüllerini Tosun'un elinden aldılar
Chandler cinsi ceviz fidanlarının dağıtımı yapıldı
YEREL HABERLER Chandler cinsi ceviz fidanlarının dağıtımı yapıldı
Başkan Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt Kılıçdaroğlu ile görüştü
Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi
YEREL HABERLER Roman Vatandaşların hizmete erişimi değerlendirildi
Kılıçdaroğlu; Karadeniz Bölgesi belediye başkanları ile görüştü
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu; Karadeniz Bölgesi belediye başkanları ...
Başkan Posbıyık, Kılıçdaroğlu ile görüştü
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Kılıçdaroğlu ile görüştü
AK Parti’den Kdz. Ereğli TSO’nun çağrısına tam destek
YEREL HABERLER AK Parti’den Kdz. Ereğli TSO’nun çağrısına tam destek
Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita normale dönüyor Madenci şehri Zonguldak korona virüs ile mücadele ediyor
YEREL HABERLER Adı büyükşehirlerle anılan Zonguldak'ta harita ...
Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi
YEREL HABERLER Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren ...
Apartmandaki eğlence cezayla bitti 12 şüpheliye 13 bin 980 lira ceza
YEREL HABERLER Apartmandaki eğlence cezayla bitti 12 şüpheliye 13 ...
Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 bin 980 lira ceza
YEREL HABERLER Kahvehaneye çevrilen iş yerine baskın; 13 kişiye 13 ...
Zonguldak’ta dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları açıklandı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ...
Özmekik’ten Başkan Bozkurt’a ziyaret
YEREL HABERLER Özmekik’ten Başkan Bozkurt’a ziyaret
Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse önemsemiyor' dedi
YEREL HABERLER Babası koronavirüsten öldü, 'Acıyı yaşamayınca kimse ...
(Özel) Esnafın dikkati sokak köpeğinin hayatını kurtardı Mahsur kalan köpek ekiplerin yoğun çabasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER (Özel) Esnafın dikkati sokak köpeğinin hayatını ...
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobilin motor bölümü yandı
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilin motor bölümü yandı
Filyos Çalıştayı değerlendirme toplantıları devam ediyor
YEREL HABERLER Filyos Çalıştayı değerlendirme toplantıları devam ...
Narkotik ekiplerinden 10 günde 18 uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı Zonguldak Emniyeti uyuşturucu ile mücadelede hız kesmiyor
YEREL HABERLER Narkotik ekiplerinden 10 günde 18 uyuşturucu ...
Limandaki dalgalar 7 metrelik duvarın boyunu aştı
YEREL HABERLER Limandaki dalgalar 7 metrelik duvarın boyunu aştı
Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü
YEREL HABERLER Zonguldak’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü
Zonguldak’ta Kasım ayında 467 konut satıldı
YEREL HABERLER Zonguldak’ta Kasım ayında 467 konut satıldı
Başkan Bozkurt’tan vatandaşlara ikametgah çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt’tan vatandaşlara ikametgah çağrısı
Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sis ulaşımı etkiledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X