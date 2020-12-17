10 yaşındaki Eymen’in ölümüne sebep olan hemşire, hakim karşısına çıkacak Ölen Eymen'in babası Cihan Altındağ “Adalete güveniyorum”

Zonguldak’ta geçen Haziran ayında aracıyla karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ’ın ölümüne ailesinin de yaralanmasına sebep olan emekli hemşire Hanife Yılmaz, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Olay geçen Haziran ayında meydana geldi. Hanife Yılmaz idaresindeki hafif ticari Fıat Doblo 67 ED 414 plakalı araç kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Ve Zonguldak'tan Çaycuma istikametine gitmekte olan Cihan A. idaresindeki 67 AH 332 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Cihan Altındağ ve eşi İlkay Altındağ ile oğlu Umut Altındağ yaralanırken 10 yaşındaki diğer çocukları Eymen Burak Altındağ olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik Dairesi Raporuna göre direksiyon başındaki sorumluluklarını yerine getirmeyerek karşı şeride giren Hanife Yılmaz asli kusurlu bulunurken, Cihan Altındağ’ın çarpışmadan kaçmaya çalıştığı ve olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi. Emekli hemşire Hanife Yılmaz hakkında bir kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan kazaya sebebiyet verdiği kazada 15 yılla hapis cezası istenen hemşire; ikinci kez hakim karşısına çıkacak.



“Adalete güveniyorum”

Oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan baba Cihan Altındağ, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan Hanife Yılmaz’ın en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi. Adalete güvendiğini ifade eden Altındağ, "Meydana gelen kazada yavrumuzu kaybettik. Bize çarpan kişi geçen mahkemede gözünü güneş aldığı için bizleri görmediğini ifade etti ama o saatte güneş onun arkasında kalıyordu. Kendisi mahkemeyi aldatıyor, benim yüce mahkememizin en doğru kararı vereceğine inancım tam. Kendisi hızlıydı ve dikkatsizdi. İfademde de belirttim ben o kadar kaçmama rağmen kazadan kurtulamadım. Kazadan sonra her gün oğlumun mezarına gidip acımı dindirmeye çalışıyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir durum. Adalete güveniyorum ve en doğru kararı vereceğine inanıyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.