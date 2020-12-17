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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet dağıttı

İHA

Belediye ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye tablet dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçe belediyesi ihtiyaç sahibi 100 öğrencinin ailesine tablet hediye etti.
Kdz. Ereğli Belediyesi, küresel salgın nedeniyle devam eden uzaktan eğitimde ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararlanmaları için Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tespit ettiği 100 öğrenciye tablet desteğinde bulundu. Tabletler, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ailelere teslim edildi. Paketlerin içinde, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın, çocuklara hitap ettiği ve başarılar dilediği bir mektup da yer aldı.
Belediye Başkanı Posbıyık, “Pandemi sürecinde bilgisayarı ya da interneti olmadığı için eğitim imkanlarından yoksun kalan gençlerimiz için sessiz kalamazdık” diyerek şunları söyledi: “Çok zor bir yıl geçirdik. Salgın yeni gerçeklerle ve zorluklarla karşı karşıya kalmamıza yol açtı. Bundan çocuklarımız da gençlerimiz de en az bizler kadar etkilendi. Salgının oluşturduğu ortam çocuklarımızın eğitimi konusunda ne yazık ki bazı aksaklıklara yol açtı. Yüz yüze eğitim alamamaları, uzaktan eğitimin her çocuk için mümkün olmaması beni son derece üzüyor. Pandemi sürecinde bilgisayarı ya da interneti olmadığı için eğitim imkanlarından yoksun kalan gençlerimiz için sessiz kalamazdık. Belediye olarak, bilgisayarı ve internet erişimi olmayan çocuklarımız için özel derslikler oluşturduk. Sosyal mesafe ve hijyen koşullarını dikkate alarak çocuklarımızın bu sınıflarda derslerini takip edebilmelerine imkan sağladık. Çalışma saatlerini düzenleyerek kalabalıklar oluşmasını engelledik. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın, Kaymakamlığımızın ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sürdürdüğü laptop kampanyasına destek vererek 100 bilgisayarı da belediye olarak biz aldık. Bunları çocuklarımıza armağan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hep beraber gösterdiğimiz bu çabaların, verdiğimiz desteklerin çocuklarımızın eğitimine fayda sağlayacağına inanıyorum. Sevgili çocuklar, yeni bir yıla girmek üzereyiz. Her yeni yıl yeni umutlarla gelir. Bu yılın tüm insanlığa, ülkemize, Ereğli’mize ve sizlere sağlık getirmesini diliyorum. Bu sıkıntıları hep beraber dayanışmayla aşacağız. Yeni yıl sizlere eğitim hayatınızda da başarılar getirsin. Umutsuzluğa asla kapılmayın ve kendinizi yetiştirmek için çaba gösterin. Bu bilgisayarlar bu konuda size yardımcı olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Neşe dolu günler dilerim.”
Ayrıca, Kdz. Ereğli Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Evi’nde ihtiyaç sahibi öğrenciler için oluşturduğu bilgisayar sınıfı, internet ve bilgisayar hizmeti sunmaya devam ediyor.

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