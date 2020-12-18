Hamside tehlikeye dikkat çekip böyle uyardı; "Karadeniz nadasa bırakılmalı" 100 liradan satılan hamsinin kasası 400 liraya çıktı Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan: "Avlamada ya kota konulmalı ya da Karadeniz nadasa bırakılmalı"

Zonguldak'ta bereketli geçen palamut sezonunun ardından fabrikalar için avlanan hamsinin halkın evine giremediğine dikkat çeken Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, hamsideki tehlikenin altını çizdi. Teknelerin boyuna göre kota konulması yada Karadeniz'in nadasa bırakılması gerektiğini belirten Kayhan; "Halk ancak böyle istenilen ölçüde ve lezzetle hamsi yiyebilir" diye konuştu.

1 Eylül 2020 itibariyle kalkan avlanma yasağıyla birlikte balıkçılar sezonu açtı. Palamut bolluğu ile iyi bir sezon yakalayan avcılar, hamsi ile sezonu sürdürmeye çalışıyor. Tavası, pilavı gibi çeşit çeşit yemekleri yapılabilen ve halkın en çok rağbet gösterdiği hamsi, erken boyda avlanması sebebiyle tezgahlarda fazla yer alamadı. Her sezon bolluk durumuna göre 10 liradan satışa konulan hamsinin bu sene kasası 400 liraya kadar yükseldi.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ergün Kayhan, endüstriyel balıkçıların aşırı avlanmaları sebebiyle hamsi için kota konulmasını istedi. Kayhan, "Sezon çok güzel başladı. Palamut ile başladı. Ağ üzerindeki aşırı baskıdan dolayı palamut çok erken Karadeniz'i terk etti. Ardından hamsicilik başladı. Aşırı endüstriyel balıkçılık olduğu için Zonguldak bölgesini terk etti. Şu anda İğneada ve Hopa'dan çıkıyor. Fakat çok ince. Endüstriyel balıkçılar aşırı avladıkları için fabrikalara yolluyorlar. Çeşitli hayvansal yemler ve bazı durumlarda yurt dışına da gönderiliyor. Halkımız balık gelişmediği için yiyemiyor. Hamsinin şu anda kasası hava bozduğu için 400 lira. Daha 34 gün önce 100 liraydı. Halka bu 3040 liradan kilosu yansıyor. 1520 gün sonra Gürcistan sınırlarına doğru gider. Orada bizim endüstriyel fabrikalar kurulduğu için oraya gidecek. Ama şunu söylüyorum. Sürdürülebilir bir balıkçılık için kesinlikle hamsiye kota konulması lazım. Bu gün yiyeceğiz, yarın gelen nesil ne yiyecek. Bunu düşünmemiz lazım. Hamsicilik çok iyi bir zanaat. Fakat halkımıza bu yansımıyor" dedi.



"Hamsi bu kadar bol olmasına rağmen evlere giremiyor"

Hamsinin bol olmasına rağmen endüstriyel balıkçıların fazla avlanması sebebiyle evlere giremediğinin altını çizen Ergün Kayhan, hamsideki tehlikeye dikkat çekip sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene hayret ettim. Hamsi bu sene bu kadar bol fakat evlere giremiyor. Bu sene palamut, hamsi peş peşe geldi. Kıyı balıkçılarımızın mezgit ağları atması halkın 2030 lira arasında mezgit yemesi tesellimiz oldu. Bu sene çinakop ve mezgit bol olacak. hamsi bol ama halkımıza yansımıyor. Kesilen cezalar da var. Cezalar caydırıcı olması lazım. Orta su trolleri de gırgırlardan farksız. Bu hamsiyi avlıyorlar. Barbunya, kalkan balığının çıkmaması lazım. Maalesef 18 metreye kadar inip bu avlanmayı yapıyor. Bu sene halkımız hamsiyi çok pahalı yiyor. En fazla 10 lira olması gereken hamsi bu gün 40 liraya kadar çıkıyor. 13 santimetre bile değil boyu. 11 santimetre. Önümüzdeki süreçte hamsiye kesinlikle kota konulması lazım. Bir teknenin günlük avlama süresi boyuna göre olması lazım. Metrenin boyuna göre kota konuluyordu. Dökme hamsicilik yapan endüstriyel balıkçı günde 100 ton hamsi avlıyor. Şimdi büyük tekneler diyor ki biz avlamazsak Gürcistan'a gidecek. Oraya da fabrika kuran yine Türk balıkçıları sonuçta. Bu hayvanın peşini bırakmaları lazım. Yada Karadeniz'in belirli süre nadasa bırakılması lazım. Böyle bir durum olursa da devletin bunu sübvanse etmesi lazım. Halk ancak böyle istenilen ölçüde ve lezzette hamsi yiyebilir."

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