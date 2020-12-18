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Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyede

İHA

Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla bahis oynatarak haksız gelir elde ettikleri gerekçesi ile 2 şüpheli için operasyon başlattı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız gelir elde ettikleri tespit edilen M.S. ve A.G.’yi yakalayarak gözaltına alındı" İfadesi alınana şüpheliler işlemlerinin ardından ekipler tarafından Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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