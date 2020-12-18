Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı (2)

TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ta, internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.G. ve M.S., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. İki şüpheli, mahkemede verdikleri ifadenin ardından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Aytaç ÖZTÜRK
2020-12-18 15:35:02
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