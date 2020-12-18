AK Parti’den sokak hayvanları için örnek proje

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den sokak hayvanları için örnek proje

İHA

AK Parti’den sokak hayvanları için örnek proje

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, içinde bulunduğumuz kış mevsimi ve pandemi sürecinde sokak hayvanları için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi.
Kış mevsiminde olmamız ve koronavirüs salgınından dolayı zaman zaman yapılan kısıtlamalar nedeniyle sokak hayvanlarına karşı farkındalığı arttırmak isteyen AK Parti İlçe Teşkilatı, Gençlik Kollarının öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında bugün ilçedeki bazı mahallerde önceden belirlenen yerlere sokak hayvanları için mama kapları bırakarak, hayvanları besledi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, bugün ilçenin Orhanlar, Süleymanlar, Kepez ve Ömerli mahallerinde belirlenen yerlere kurulan düzeneklerin ilerleyen zamanlarda tüm mahallelerde kurularak, daha çok sokak hayvanının beslenme ihtiyacının karşılanmasının temel hedefleri olduğunu belirtti. Bozkurt konuşmasında, “İçinde bulunduğumuz bu soğuk kış ve pandemi günlerinde böylesi hayati önem taşıyan bir projeyi hayata geçirdikleri için başta Gençlik Kolları Başkanımız Tunay Berber olmak üzere, projede emeği geçen Gençlik Kolları üyelerimize ve teşkilat mensuplarımıza duyarlılıkları için çok teşekkür ediyorum. En kıymetli canlılardan olan hayvanlar, bizim için en değerli varlıklar. Biz insanlar, aç ve açıkta kaldığımızda bunu dile getirebilir, kendimizi koruyabiliriz. Ancak hayvan dostlarımızın böyle imkânı yok maalesef. Onlar aç kaldıklarında bizim yardımımıza muhtaçlar, bu sebeple bizler de onların varlıklarını sağlıklı ve rahat bir şekilde sürdürebilmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt’un ardından açıklama yapan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ise şunları söyledi:
“Başkanımızın da söylediği gibi kış aylarına girdik, havalar soğumaya başladı. Bu zamanda asla unutulmaması, yardım elinin uzatılması gereken dostlarımız var; sokak hayvanları. Bizler, Gençlik Kolları üyelerimiz ile birlikte ne yapabiliriz diye uzun uzun düşündük ve böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Hedefimiz, ilçemizin sokaklarında yaşamlarını sürdüren hayvan dostlarımıza ulaşıp onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak. Şuan ilçemizin bazı mahallerinde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları için bu mama kabı projesini hayata geçiriyoruz. Projenin kapsamı şuan için sınırlı. Fakat ilerleyen dönemlerde inşallah halkımızın da desteği ile projemizin kapsamını genişleterek bu mama kaplarını ilçemizin tüm mahalle ve sokaklarına kurarak daha çok sokak hayvanının beslenme ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Ben bu amaç için çıktığımız yolda bizleri yalnız bırakmadığı için başta İlçe Başkanımız Sayın Saffet Bozkurt’a ve teşkilat üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ‘Kaplar bizden, sevgi hepimizden’ sloganımızla da halkımızın desteğini beklediğimizi belirtmek istiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hıfzıssıhha Meclisinden yüz yüze eğitim kararı verildi
YEREL HABERLER Hıfzıssıhha Meclisinden yüz yüze eğitim kararı ...
Zonguldak’ta TAMP tatbikatı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Zonguldak’ta TAMP tatbikatı gerçekleştirildi
Alaplı’da tırla otomobil çarpışt: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alaplı’da tırla otomobil çarpışt: 1 yaralı
80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk otobüsünden inmemek için direndi
YEREL HABERLER 80 yaşındaki kadın yasağa rağmen bindiği halk ...
Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli ...
Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı ...
Anıtlar Koruma Kurulu, Kdz. Ereğli’de toplandı
YEREL HABERLER Anıtlar Koruma Kurulu, Kdz. Ereğli’de toplandı
Yılmaz, ZBEÜ’de “Mevlana ve Şeb-i Arus” söyleşisinin konuğu oldu
YEREL HABERLER Yılmaz, ZBEÜ’de “Mevlana ve Şeb-i Arus” söyleşisinin ...
80 yaşındaki kadın yasağa rağmen halk otobüsüne binmek istedi
YEREL HABERLER 80 yaşındaki kadın yasağa rağmen halk otobüsüne ...
Vali Tutulmaz muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz muhtarlarla buluştu
Mollabey yolunda çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Mollabey yolunda çalışmalar sürüyor
Jandarmadan dronlu, köpekli korona virüs denetimi Zonguldak'ta jandarma ekipleri korona virüs denetimlerini sıklaştırdı Havadan ve karadan denetim yapan ekiplere narkotik köpeği "Vera" da eşlik etti
YEREL HABERLER Jandarmadan dronlu, köpekli korona virüs ...
Hacı Emin Ayhan Ortaokulu inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Hacı Emin Ayhan Ortaokulu inşaatı devam ediyor
Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Zonguldak birincisi oldular
YEREL HABERLER Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Zonguldak birincisi ...
Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 2 şüpheli ...
Sokağa çıkma yasağı muafiyetini suistimal edenlere ceza yazılacak
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağı muafiyetini suistimal edenlere ...
PTT binasının çevre düzenlemesini Kdz. Ereğli Belediyesi yaptı
YEREL HABERLER PTT binasının çevre düzenlemesini Kdz. Ereğli ...
Karantinayı ihlal eden avukat, adliye girişinde HES koduyla tespit edildi
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal eden avukat, adliye girişinde HES ...
Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı
Hamside tehlikeye dikkat çekip böyle uyardı; "Karadeniz nadasa bırakılmalı" 100 liradan satılan hamsinin kasası 400 liraya çıktı Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan: "Avlamada ya kota konulmalı ya da Karadeniz nadasa bırakılmalı"
YEREL HABERLER Hamside tehlikeye dikkat çekip böyle uyardı; ...
Zonguldak´ta hiç yağmur yağmasa barajda 6 ay yetecek su var
YEREL HABERLER Zonguldak´ta hiç yağmur yağmasa barajda 6 ay yetecek ...
İşyerlerini kurşunlayan şüphelilere özel ekip
YEREL HABERLER İşyerlerini kurşunlayan şüphelilere özel ekip
Devrek’te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Devrek’te çıkan ev yangınında 3 kişi dumandan ...
Sempozyum düzenleyen ekibe teşekkür plaketi verildi
YEREL HABERLER Sempozyum düzenleyen ekibe teşekkür plaketi verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X