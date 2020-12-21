Sobadan sızan gazdan zehirlenen 5 kişilik aile tedaviye alındı 

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) ZONGULDAK'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Olay, saat 12.30 sıralarında, Çınartepe Mahallesi Mesut Sokak'ta meydana geldi. Serkan Çevik, eşi Gülçin Çevik ve 3 çocuğu, yaşadıkları evde baş dönmesi ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini anlayan aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve ulaşan sağlık ekipleri, aileye ilk müdahalede bulundu. 5 kişi, daha sonra ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Çevik ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN
2020-12-21 13:52:07
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