Sokağa çıkma kısıtlamasında 16 kişiye idari işlem uygulandı

Zonguldak’ta 1820 Aralık tarihileri arasında 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında 16 kişiye idari para cezası uygulandı.
Zonguldak’ta 18 20 Aralık tarihileri arasında il genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında yasağı ihlal eden 16 kişiye idari para cezası uygulandı. Ekipler kurallara uymayan 16 kişiye 6 bin 272 TL idari para cezası uygulandı.
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