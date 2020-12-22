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63 şehit madenciye 78 yıl sonra gelen vefa Kaybolmaya yüz tutan maden şehitliği 78 yıl sonra yapıldı Zonguldak’ta İlk grizu faciasında şehit olan 63 madenci için şehitlik yapılıyor

İHA

63 şehit madenciye 78 yıl sonra gelen vefa Kaybolmaya yüz tutan maden şehitliği 78 yıl sonra yapıldı Zonguldak’ta İlk grizu faciasında şehit olan 63 madenci için şehitlik yapılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından işletilen Çamlı Maden Ocağı’nda 3 Aralık 1942 yılında meydana gelen grizu patlamasında şehit olan 63 madencinin kaybolmaya yüz tutan mezarlıklarında 78 yıl sonra şehitlik yapıldı.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesi TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Çamlı Maden Ocağı’nda 3 Aralık 1942 tarihinde meydana gelen grizu patlamasında yaşları 17 ile 50 arasında değişen 63 madenci hayatını kaybetti. Şehit madencilerin cenazeleri o dönemde Kandilli beldesi Merkez Mahallesi’nde oluşturulan ve etrafı betonla çevrilen alana toplu şekilde defnedildi. Ancak aradan geçen yıllarda gerekli bakımın yapılmaması nedeniyle kaybolmaya yüz tutan maden şehitlerinin mezarlarının bulunduğu alana şehitlik yapılması için Amele Birliği tarafından çalışma başlatıldı.
Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği, Kandilli Belediyesi ve beldedeki muhtarların girişimleri sonucu 78 yıl aradan sonra Amele Birliği yönetimi şehit madenciler için şehitlik yapılması için ödenek çıkarttı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne aktarılan ödenek ile başlatılan şehitlik projesinde ki çalışmalarda sona gelindi.

“Burayı görmekten utanıyorduk”
Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, kötü bir halde olan maden şehitlerinin mezarlarının bulunduğu alanı gördüklerinde her defasında büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Amele Birliği’nin katkıları ile şehitliğin yapıldığını dile getiren Yiğit konuşmasında “1942 yılında Çamlı Maden Ocağı’nda TTK tarihinin ilk grizu faciası yaşanmış. 63 tane maden şehidimiz buraya defnedilmiş. Aileleri ile birlikte ortak karar alınıp bir beton çevrilerek maden şehitlerimiz toplu şekilde buraya defnedilmiş. Zamanla burası Orman olmuş. Zaman zaman belediyemiz ve bizler temizleyerek ayakta tutmaya çalıştık. Ancak yeterli olmadı. Buranın daha düzgün bir hale gelmesi için Kandilli Belediyesi, muhtarlarımız ve Amele Birliği ile koordineli şekilde girişimler başlattık. Amele Birliği 2019 yılında buraya bütçe ayırdı. Amele Birliği ile Kaymakamlık arasında maden şehitliğinin yapımı konusunda protokol yapıldı. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu büyük bir özveri göstererek bu konuda bize büyük destek sağladı. Maden şehitleri aileleri adına kendisine teşekkür ediyoruz. Buradaki şehitlik gerçekten rezil bir durumdaydı. Biz burayı görmekten gerçekten utanıyorduk. Burada herkesin emeği var. Burasını bu şekle getirdik, Allah hepsinden razı olsun” dedi.
Yiğit şehitliğin yapımında emeği geçen Amele Birliği Başkanı Murat Köseoğlu ve yönetimine, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetimine, Armutçuk Mahallesi Muhtarı Hasan Görmüş ve diğer mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

“Maden şehidi çocuklarına hakları verilmeli”
Konuşmasında maden şehitleri aileleri için yaptıkları girişimlerden de bahseden Yiğit, maden şehidi çocuklarına haklarının verilmesini istedi. Yiğit yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Maden şehidi çocuklarının sorunlarını sürekli gündeme getirdik. Yasada bir boşluk oldu, bu boşluğu düzeltemediler. Tarih sınırı kondu ve çoğu maden şehidi çocuğu bu haktan yaralanamadı, mağdur oldu. Bir hafta önce sağlık çalışanları için bir yasa çıktı. Tabi ki sağlık çalışanlarımız bizim için gerçekten canlarını öne koyup mücadele ediyor. Onlar adına çıkan bu yasa olumlu. Bir genelgeyle onlara bazı haklar verildi. Maden şehitlerinin çocuklarının durumunun da bir genelge ile düzeltileceğine inanıyorum. Buradan Cumhurbaşkanımız ve Çalışma Bakanımıza sesleniyorum; lütfen bu maden şehitleri çocuklarının tarih sınırlamasını kaldırsınlar. En azından maden şehidi çocuklarının yaralarına bir nebze olsun su serpmiş olalım.”

Başkan Aydın “Burası içimizde bir yaraydı”
Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ise maden şehitliğinin eski halinin içlerinde büyük bir yara olduğunu belirterek, yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Aydın gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Öncelikle tüm maden şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Kandilli Beldesi maden bölgesi ve buradaki insanların kurduğu bir yer. Bizler onlara karşı çok borçlu durumdayız. İlk maden şehitlerinin bu alandaki durumu içimizde gerçekten bir yaraydı. Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit bu konuda çok hassas davrandı ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. El birliği ile bu konunun takipçisi olduk. Gerek tüm muhtarlarımız ve gerekse bizler belediye olarak Amele Birliği’ni ziyaretimizle başladı çalışmalar. Zonguldak genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk kurulduğu yıllarda tüm ülkenin yükünü sırtlanmış bir ilimizdir. Şehitlere dikkat ederseniz yaşları 1718. Bu genç insanlar, genç Türkiye’nin gelişebilmesi için hayatlarını verdiler. Eminim yasa koyucular bu yaptıkları hatadan vazgeçerler ve Zonguldak maden şehitlerine haklarını teslim ederler. Bundan sonra hep birlikte bu konunun da takipçisi olacağız. Tüm bölge milletvekilleri ve STK’lar ile bu haksızlığında düzeltilebileceğine inanıyoruz.”
Aydın projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
Kandilli Beldesi Armutçuk Mahallesi Muhtarı Hasan Görmüş bu projeden önce buradaki şehitlikten haberi olmadığını ifade etti. Görmüş, şehitliğin daha güzel hale getirilip, gelecek nesillere unutturulmamasının kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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