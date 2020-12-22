Motosiklet kazası: 1 yaralı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sularında Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Meydanbaşı istikametinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü Yasin Ş. (23) direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Yasin Ş.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özel Echomar Hastanesine kaldırıldı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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