Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

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Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığının bulunduğu binanın çatı katında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kozlu itfaiyesi ekipleri yangına hemen müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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