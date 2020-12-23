Kdz. Ereğli’ye 14 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, EreğliKandilli arasında yapımına başlanan 14 kilometre bisiklet ve yürüyüş yolunda incelemelerde bulundu.

Kdz. Ereğli ile Kandilli Beldesi arasında yapımına başlanan 14 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde çalışmalar ilerliyor. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın ilgili teknik ekiplerle birlikte yol güzergahında incelemelerde bulundu. Kdz. Ereğli Belediyesi’nin ilçe sınırları içerisinde kalan 7 kilometrelik kısmını yapacağı yolda Özel İdare tarafından sürdürülen son çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, 2021 yılında yolun tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Çorumluoğlu, eski tren yolu üzerindeki ihtilafların giderilmesi için Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç’un da devreye girdiğini belirterek; “Geçen hafta Saffet başkanla Saadet hanımı ziyaret ettiğimizde bu yolun demiryollarından alınması ve bize tahsis edilmesi için Devlet Demiryolları Genel Müdürü ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı tarafından bisiklet yolları desteklendiği için Devlet Demiryolları da bu işe sıcak bakıyor” dedi.



Posbıyık: “İç turizm hareketlenecek”

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, EreğliKandilli arasında eski tren yolu üzerinde gezi ve bisiklet yolu yapılması, buranın birleştirilmesi projesinin hayali olduğunu belirterek, belediyenin yapacağı 7 kilometrelik kısımda çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Projenin tamamlanmasıyla iç turizmin hareketleneceğini açıklayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:“Uzun yıllardan beri hayalimiz olan bir proje. Eski tren yolu üzerinden Kandilli’ye kadar bisiklet ve yürüme yolu projesi. Müthiş bir tabiat var, çok güzel bir ortam var. Aynı zamanda tünellerden geçerken ışıklandırma yapmak suretiyle hem yürüyüş gezi yolu hem de bisiklet yolu yapmak gibi niyetimiz uzun zamandan beri vardı. Kaymakam Bey de bu anlayışımıza çok yakın davrandı sağ olsun. Kaymakam bey bize öncülük yapıyor. Bir çok konuda yardım ediyor. Ereğli hududuna kadar 7 kilometrelik kısmı biz üstlendik. Tünelleri ışıklandıracağız, yolu yapacağız. Buradan itibaren Kandilli’nin içerisine kadar 7 kilometrelik kısmını da Kaymakamlığımız yapacak. 1415 km. uzunluğunda gezi ve bisiklet yolu olacak. Manzara müthiş, yeşillikler içerisinde gidiyorsunuz. Yan taraftan dereler akıyor. Tren yolunun üzerinde bazı noktalarda da cepler oluşturup oturma yerleri yapmayı düşünüyoruz. Hayalimiz bu Bu hayalimizi canlandırmak için Kaymakam Bey yolun malzemesini bulmuş vaziyette. Bize de o malzemeden verdirecek. Tren yolunda Demiryolları ile olan ihtilafları da devlet olarak çözmeye söz verdiler. Önderliğini Sayın Kaymakamımız yapıyor bu işin. Bugün itibarıyla kararımızı verdik, harekete geçiyoruz. Malzeme sermeye başlayacağız. Hedef, önümüzdeki Haziran ayı diye düşünüyoruz. Ben inanıyorum ki bu yolu yaptıktan sonra Zonguldak’tan, Çaycuma’dan, Devrek’ten bisiklet sevenler, doğa sevenler buraya gelip bisikletleriyle gezi yolundan gidecekler. Yani bir iç turizm hareketi olacağını zannediyorum. Bölgemiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.