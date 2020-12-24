Çay bahçesi ve yapay şelale yenileniyor

Alaplı Belediye Aile Çay Bahçesinde çevre düzenlemesi ve yapay şelaledeki yenileme çalışmaları devam ediyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Belediye Meclis üyesi Rıza Bozkurt, Belediye Aile Çay Bahçesinde devam eden çevre düzenlemesi ve yapay şelaledeki yenileme çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı. Tekin, Çay Bahçesinde bulunan yapay şelaleyi komple elden geçirerek çevre düzenlemesi çalışması yaptıklarını söyledi. Tamamlandığında aile çay bahçesinin çok güzel olacağını ifade eden Tekin, şöyle konuştu;

“Belediyemize ait Aile Çay bahçesinde Koronavirüs salgını sürecinde yenileme çalışması yapmaya karar verdik. Öncelikle yapay şelaleden başladık. Şelaleyi baştan aşağıya yeniliyoruz. Yine şelalenin çevresinde düzenleme çalışması yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar bitiğinde bu alan çok güzel olacak. Halkımız inşallah koronavirüs salgını da sona erdikten sonra ağaçların gölgesinde şelalenin su sesiyle çaylarını içerek kahvelerini yudumlayabilecekler. Ayrıca sosyal etkinliklerini de yine bu alanda yapabilecekler. Alaplı Belediyesi olarak hem rutin Belediye hizmetlerimiz hem de Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. ”

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