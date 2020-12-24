Aracını gelin arabası gibi süsledi, davaya "Asıl evlenen evde kalır, boşanıyorum çok mutluyum" yazarak gitti Maden işçisi boşanma davasına gelin arabasıyla geldi 10 yıllık evliliğini pamuk ipliğiyle sürdürdüğünü söyleyen işçi, duruşma çıkışında korna çalarak gezdi

Zonguldak'ta maden işçisi Serkan Tepebaşı, boşanma davasına "Asıl evlenen evde kalır boşanıyorum, çok mutluyum" yazdığı aracıyla geldi. İki çocuk babası olan maden işçisi, tek celsede anlaşmalı boşandı. Çocuklarının velayetini de alan baba Tepebaşı, duruşma sonrası aracıyla tek başına gezdi, müzik eşliğinde oynadı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalışan Serkan Tepebaşı, 10 yıl önce Sevim Tepebaşı ile dünya evine girdi. Çiftin bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi. İddialara göre çiftin arasında başlayan tartışmalar büyüyünce karı koca boşanmaya karar verdi. Maden işçisi Serkan Tepebaşı, pamuk ipliğinde evliliğini sürdürmeye çalıştığını ancak eşinin geçen Haziran ayında evi terk ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine maden işçisi, boşanmak için işlemleri başlattı. Zonguldak Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift tek celsede boşandı. Aracını gelin arabası gibi süsleyen maden işçisi arka camına da "Asıl evlenen evde kalır boşanıyorum çok mutluyum" diye yazdırdı.

Adliye önüne gelen vatandaşlar ise gelin aracını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Adliye önünde aracı gören Erdal Çavuş isimli vatandaş "Arkadaki yazıyı okumayınca düğünde olay çıktı direk buraya geldiler sandım. Yazıda boşanıyorum çok mutlu yazıyor. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Videosunu çekip arkadaşlarıma göstereceğim. Keşke boşanma olmasa yuvalar dağılmasa" dedi.



Aracında müzik açıp oynadı

Serkan Tepebaşı, boşanmanın mutluluğunu aracıyla kent merkezinde tur atarak yaşadı. Aracında müzik açıp korna çalan işçi, dans edip oynadı. Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Tepebaşı, "Yapacak bir şey yok. Hayatıma bu şekilde devam edecek. Ömrümüz çok kısa, yolun zaten yarısına gelmişim. Bundan sonra kimse için üzülecek halim yok. Herkese Allah yolunda mutluluklar versin. 10 yıllık birikmiş mutsuzluk mu diyeyim öfke mi diyeyim onun kasvetinden kurtulmak için kendimce böyle bir şey tasarladım. Olumlu dönüşler oldu. Polis memuru şu anda şuraya araç çekmek sıkıntıydı aracı gördü çekebilirsin dedi. İki küçük çocuğumuz var. Biri 5 yaşında biri 7 yaşında. Velayetlerini ben kendim istedim. TTK'da harici işçiyim. Bu ilişkiyi ben 2.5 yıldır pamuk ipliğinde omuzladım. Çocuklar küçük diye bekledim. Beni yüzüstü öyle bırakıp gitti ki bu durumun artık kabul edilebilir tarafı kalmamıştı. Boşanmak en doğru karardı. Ne benim ona daha fazla bu ilişkiyi sürdürmek için bir şeyim olabilirdi. Ne onun bana gel devam edelim düşüncesi olabilirdi. Mutsuzluk var ya onun rahatını yaşayayım, insanlara da göstereyim istedim. Bir tek evlenirken insanlar mutlu olmuyor. Evliyken de mutsuzluk yaşayanlar var. Boşandıktan sonra da mutlu olan insanlar var. Ben bu şekilde mutlu olacağımı düşünüyorum. Çocuklarımla beraber. Kendimce bir ironi katmak istedim. Evlenebilirim tabii ki ama bunu gerçekten daha tecrübeyle bu kararları alarak evlenirim. Tecrübeyle hareket ederek, tanıyarak, sezerek hareket ederim. Kendisi illa ki bunu görmüştür. Bana da herhangi bir tepkisi olmadı" diye konuştu.

Tepebaşı, duruşma sonrası korna çalarak adliyeden ayrıldı.

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