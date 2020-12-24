Köfteci minibüsünde kumar oynayan 11 kişiye 18 bin lira ceza

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde köfte satışı yapılan minibüste kumar oynadıkları tespit edilen 11 kişiye toplam 18 bin 850 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyamaç köyündeki E.Ç.'ye (36) ait köfte satışı yapılan minibüste kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Gece saatlerinde jandarmanın yaptığı baskında şüpheliler, oyun kağıtlarını dışarı atarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan 11 kişi hakkında tutanak tutuldu. Ekipler, işletme sahibi ile birlikte 11 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 18 bin 850 lira para cezası kesti. İş yeri sahibi E.Ç. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-12-24 15:14:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.